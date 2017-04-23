Дутерте заявил, что готов "съесть" террориста, будь у него уксус и соль

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил "съесть" исламистских боевиков, отметив, что может быть в 50 раз жестче них, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Если вы хотите, чтобы я стал животным, то я привык им быть. Мы одинаковые. Я могу натворить в 50 раз больше, чем вы", — цитирует агентство слова президента, сказанные в ходе церемонии открытия национального спортивного турнира.

По словам Дутерте, если бы террорист попался ему на глаза, когда он был не в духе, он бы его съел.

"Дайте мне только уксус и соль, я съем его печень", — пошутил он, говоря о ликвидации одного из главарей террористической группировки "Абу Сайяф".

Ранее филиппинские правоохранители в ходе перестрелки ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Абу Сайяф" на острове Бохоль. "Абу Сайяф" в начале 2004 года совершила крупнейший в истории Филиппин теракт: взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек. Группировка также известна похищением людей ради выкупа. Боевики обезглавливают заложников, выкуп за которых не поступает в назначенный срок.

Ранее филиппинский лидер, обращаясь к боевикам через СМИ, заявлял, что если в стране будет введено военное положение, он хотел бы создать военные трибуналы для рассмотрения дел исламских боевиков юга страны, разрешив им "судить" и "приговаривать к повешению" террористов.

Агентство Ассошиэйтед Пресс в феврале сообщало, что Дутерте, будучи мэром города Давао платил членам так называемой "команды уничтожения" и распоряжался убивать преступников. Также президент Филиппин ранее заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром Давао, и что готов сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом и не сомневается в своих действиях.

Избранный в мае президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.