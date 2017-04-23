МИД Франции объяснил отсутствие плакатов Ле Пен на участках за рубежом

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Плакатов кандидата на пост президента Франции лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не оказалось на избирательных участках за рубежом, поскольку их не предоставили в установленные законом сроки, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД Франции.

Ранее портал France Info сообщил, что плакатов кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не оказалось на избирательных участках за рубежом, поскольку их размер не соответствует разрешенному для агитации.

"Плакаты распечатываются самими кандидатами, и они должны их доставить в избирательную комиссию до истечения установленного срока", — пояснили агентству в министерстве иностранных дел Франции. Как отмечает агентство, крайний срок был 10 апреля. По данным министерства, 10 кандидатов своевременно предоставили комиссии плакаты, и плакаты размещены на предвыборных стендах в избирательных участках.

"Плакаты кандидата Марин Ле Пен не были предоставлены, в связи с этим соответствующая афиша останется пустой", — также отметили агентству в министерстве.

"Отсутствие плакатов Марин для французов из-за рубежа — это действительно удручающая оплошность, я надеюсь, что Заморские территории Франции ее избежали", — написал в своем Twitter отец кандидата в президенты Жан-Мари Ле Пен.

В частности, отсутствие плакатов Ле Пен заметили избиратели в Бостоне, Шанхае, в бельгийских городах Шарлеруа и Намюр. "Это скандально: я пришла на участок в Шарлеруа, а афиши Марин Ле Пен нет. Я хотел повесить одну, но секьюрити ее сняли, и мне пришлось это сделать снаружи. Я была на участке в Намюре. Аналогичная ситуация. Это несправедливо и недемократично", — приводит телеканал RTL свидетельство француженки Жюли.

В воскресенье проходит первый тур выборов президента Франции. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.

Ключевыми кандидатами на выборах президента Франции, помимо Ле Пен, являются экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, экс-премьер Франсуа Фийон, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.