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В мире

Греки поблагодарили Советский Союз и Россию за вклад в победу над фашизмом

16:5523.04.2017
(обновлено: 17:00 23.04.2017)
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© РИА Новости . Геннадий МельникНа могиле ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в ГрецииНа могиле ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции
© РИА Новости . Геннадий Мельник

АФИНЫ, 23 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция и греки знают и помнят, кто внес решающий вклад в разгром нацистской Германии, и благодарят за это Советский Союз и Россию, заявили представители местных властей и греческой общественности на торжественной церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис.

В воскресенье на могиле Кузнецовой была открыта памятная доска с упоминанием ее подвигов и наград. Памятная доска была установлена по инициативе вице-мэра муниципалитета Филис Георгиоса Критикоса.

© РИА Новости . Геннадий МельникВице-мэр муниципалитета Филис Георгиос Критикос на церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис
© РИА Новости . Геннадий Мельник
Вице-мэр муниципалитета Филис Георгиос Критикос на церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис

Ранее военный атташе России полковник Геннадий Можаев и руководитель Российского центра науки и культуры Александр Хоменко попросили муниципалитет оставить место захоронения ветерана постоянным на том основании, что умершая была героиней и имеет множество наград. По традиции в Греции через три года после захоронения кости умерших выкапывают и складывают в оссуарий — специальный ларец для костей, который ставят в семейной усыпальнице.

Муниципалитет Филис не только ответил согласием на просьбу посольства, но и решил увековечить память ветерана войны.

© РИА Новости . Геннадий МельникВнук Аристотель Цингелис на церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции
© РИА Новости . Геннадий Мельник
Внук Аристотель Цингелис на церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции

Россию и Грецию связывают тесные дружественные отношения и общая борьба народов против фашистской Германии во время Второй мировой войны, пояснили в муниципалитете свое решение.

На торжественную церемонию пришли десятки человек — родственники ветерана, российские дипломаты, сотрудники муниципалитета, представители греческой общественности.

Священники отслужили панихиду, представители военного атташата, посольства России, Российского центра науки и культуры и муниципалитета Филис возложили венки на могилу ветерана. Были исполнены гимны России и Греции.

Совместная борьба

Зинаида Кузнецова ушла на фронт добровольцем в 16 лет в 1941 году и прошла всю войну связистом, начав боевой путь от Москвы. Во время операции по освобождению Киева Кузнецова была связистом в частях ПВО в 1-й Украинской армии, командующим которой был генерал армии Николай Федорович Ватутин.

© РИА Новости . Геннадий МельникАтташе по культуре Федор Калайдов на церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции
© РИА Новости . Геннадий Мельник
Атташе по культуре Федор Калайдов на церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции

Под Киевом Кузнецова была тяжело ранена, а после лечения продолжила воевать, закончив войну гвардии сержантом в 1945 году в Германии. Как она вспоминала, до Берлина ее гвардейская часть не дошла 170 километров.

Среди наград Кузнецовой — орден Отечественной войны, множество медалей, золотые часы от президента России Владимира Путина, награда от президента Узбекистана.

© РИА Новости . Геннадий МельникНа церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции
© РИА Новости . Геннадий Мельник
На церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции

После войны Кузнецова переехала в Ташкент, где познакомилась и вышла замуж за греческого политэмигранта, затем семья переехала в Грецию.

"Инициатива муниципалитета вносит вклад в отношения России и Греции", — заявил военный атташе России полковник Можаев.

Он назвал Кузнецову героиней, патриотом своей страны.

"Мы должны сохранить и передать будущим поколениям часть нашей истории, память о победе над фашизмом. Сегодняшнее мероприятие — это еще один шаг в укрепление российско-греческих отношений, которые имеет общую историю. Важно знать нашу историю, наших ветеранов и передать эту память нашим детям, чтобы не требовалось пояснять, кто победил в той войне, поскольку есть те, кто хотел бы каким-либо образом изменить историю", — сказал атташе.

Можаев напомнил, что скоро будет отмечаться День Победы и пожелал всем мира и веры в будущее.

© РИА Новости . Геннадий МельникНа церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции
© РИА Новости . Геннадий Мельник
На церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции

Атташе по культуре Федор Калайдов от имени посла России в Греции поблагодарил муниципальные власти за организацию памятных мероприятий в честь Зинаиды Кузнецовой.

"Это очень важно сегодня, когда есть силы, которые хотят переписать историю, которые не хотят знать, как была достигнута победа в войне, которые не хотят, чтобы новое поколение знало историческую правду. А историческая правда в том, что народ Советского Союза победил в той войне. Историческая правда в том, что народ Греции вместе с советским народом воевал в той войне. И мы не позволим переписать историю. В прошлом году у нас был перекрестный год дружбы России и Греции. Год закончился, а дружба продолжается, и мы это видим здесь и сейчас", — сказал Калайдов.

Внук Кузнецовой — военнослужащий греческой армии Аристотель Цингелис поблагодарил посольство России, военный атташат и РЦНК, муниципалитет за почести, оказанные его бабушке.

"Очень важно чествовать таких людей. Благодаря им у нас сейчас есть свобода. Они воевали за нас", — сказал Цингелис.

© РИА Новости . Геннадий МельникВоенный атташе РФ Геннадий Можаев на церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции
© РИА Новости . Геннадий Мельник
Военный атташе РФ Геннадий Можаев на церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции

Вице-мэр муниципалитета Филис Георгиос Критикос сказал, что греки помнят о вкладе российского народа в победу.

"Греческий народ, который был в первых рядах борьбы с нацизмом и фашизмом, признает борьбу российского народа и его вклад в совместную победу. В Греции были тысячи героев, которые воевали, и мы отдаем почести тем, кто их заслуживает. Их заслуживает и Зинаида Кузнецова", — сказал Критикос.

В беседе с корреспондентом РИА Новости вице-мэр сказал, что общая обязанность всех народов хранить память о войне.

"Те, кто забывает историю, повторяет ее ошибки. История повторяется, но нельзя допустить повторения войны", — сказал Критикос.

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