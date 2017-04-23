В ближайшие часы улики с места подрыва машины ОБСЕ передадут экспертам

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. В течение ближайших часов вещественные доказательства с места подрыва машины СММ ОБСЕ в Донбассе будут переданы на экспертизу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что два из шести членов патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в Луганской народной республике, еще один скончался. По данным спецслужб ЛНР, машина подорвалась на противотанковой мине или фугасе, отклонившись от маршрута.

"Сейчас на месте работают следственные группы силовых министерств и ведомств и сотрудники ОБСЕ. Все вещественные доказательства совершенной диверсии будут переданы на экспертизу в течение ближайших часов", — сообщили в пресс-службе.