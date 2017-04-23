Посольства США и ФРГ в Киеве не комментируют гибель члена миссии ОБСЕ

Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка

Автомобиль представителей ОБСЕ у жилого дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Посольства Соединенных Штатов и Германии на Украине не комментируют гибель в Донбассе члена патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), еще один скончался. По информации СМИ, в результате подрыва погиб гражданин США.

Как сообщили РИА Новости в дипломатических ведомствах, никаких комментариев по этому поводу на данный момент нет.