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Меланшон набирает наибольшее число голосов в трех заморских территориях
В мире

Граждане Франции с арабскими корнями назвали своих фаворитов на выборах

Сюжет:
Выборы президента Франции (559)
16:2323.04.2017
(обновлено: 16:33 23.04.2017)
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПервый тур президентских выборов во ФранцииПервый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Немалую часть прибывающих в воскресенье на избирательные участки во Франции граждан имеют арабские корни. Корреспондент РИА Новости опросил избирателей, выяснив их мнение относительно программ кандидатов, в том числе противоречивой фигуры Марин Ле Пен, приход которой к власти может поставить под угрозу пребывание иностранцев в стране.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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RTBF: Меланшон набирает больше всего голосов в трех заморских территориях

Бухгалтер алжирского происхождения Ясин ждет своей очереди перед избирательным участком на улице Пьера Жирара в 19-м округе Парижа. "Как и в 2012 году, я проголосую за моего любимого кандидата, представляющего левых — Жан-Люка Меланшона", — заявил Ясин.

19-й округ традиционно считается оплотом левых, в то время как, к примеру, за правых традиционно голосуют в 7-м округе.

Ясин считает, что французская политика "зашла в тупик". "Посмотрите, каково было правление правого Саркози! Посмотрите, как управлял страной нынешний президент Олланд! Как левый, я полагался на социалистическое правительство Олланда, но реальных изменений мы не увидели", — заявляет избиратель.

По мнению Ясина, на этих выборах шансов у Меланшона на победу гораздо больше, чем пять лет назад. "Европа на последнем издыхании. Меланшон не будет подчиняться ФРГ и Брюсселю, как делали Саркози и Олланд", — считает Ясин. При этом он не исключает победы кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат на пост президента Франции, лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен на встрече со своими сторонниками во время избирательной ка. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Самые непредсказуемые: во Франции пройдет первый тур президентских выборов

"Это может стать сюрпризом. Если она придет к власти, то ее политика станет катастрофой для Франции и для иностранцев, живущих в стране, для мусульман. В конце концов, ее программа — праворадикальная", — считает Ясин.

В нескольких метрах от Ясина француженка Лур. Она изучает юриспруденцию, а голос свой отдаст за Эммануэля Макрона. "Сегодня нам нужны перемены. Мы устали от старого поколения политиков, а Макрон молодой и представляет эти изменения", — заявила Луар.

По словам девушки, экономическая программа Макрона кажется ей наиболее подходящей. "Я не эксперт в международной политике, но думаю, что его предложения справедливы, в отличие от идей других кандидатов. Надеюсь, опросы перед выборами были верными".

В 18-м округе Парижа у участка стоит врач сирийского происхождения Ахмад, получивший гражданство Франции всего два года назад.

"Я впервые голосую в стране, принявшей меня. Если честно, было нелегко в самом начале определиться с выбором. Мне подходит программа левых с социальной точки зрения, а с экономической — программа правых", — делится мыслями Ахмад.

Изначально Ахмад хотел голосовать за Франсуа Фийона: "он придаст толчок нашей экономике". "Но я не стал голосовать за него: я не поддерживаю его внешнюю политику. Я сириец и не поддерживаю сирийские власти, а Фийон не осудил в достаточной мере власти Сирии, наоборот — выразил поддержку операции РФ в САР. Поэтому я решил голосовать за социалиста Бенуа Амона, с внешней политикой которого я согласен, хотя экономической программой я не очень доволен", — заявил Ахмад.

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Рейтинг кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг кандидатов в президенты Франции

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Миколо Стецько
Арабы и чернокожие французского происхождения будут ясное дело голосовать за Макрона, что несомненно впоследствии приведет к полной катастрофе Франции...
16:32
23.04.2017
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