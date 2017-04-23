Глава ЛНР призвал ОБСЕ согласовывать маршруты с силовиками в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий призвал ОБСЕ согласовывать свои маршруты с силовыми структурами ЛНР, чтобы избежать инцидентов, подобных подрыву машины Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе. Глава ЛНР также выразил соболезнования родным и близким погибшего при подрыве наблюдателя.

Ранее в МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще трое получили ранения в результате подрыва машины СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, в свою очередь Народная милиция ЛНР сообщала об одном пострадавшем и одном погибшем. В ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля в ЛНР ранены двое сотрудников СММ, один погиб.

"Прежде всего, хочу выразить слова соболезнования родным и близким погибшего сотрудника СММ ОБСЕ. Мы понимаем вашу боль и невосполнимость утраты", — говорится в заявлении Плотницкого на его официальном сайте.

Глава ЛНР подчеркнул, что этой трагедии можно было избежать при условии согласования сотрудниками миссии своих маршрутов с силовыми структурами ЛНР.

"Ведь человеческая жизнь — самая большая ценность, поэтому безопасностью людей нельзя пренебрегать", — отметил Плотницкий.

Глава ЛНР подчеркнул, что подобные трагедии показывают, насколько важно "работать согласованно и быть готовыми к любым провокациям".

"Этот взрыв не просто унес жизнь человека, но и поставил под удар всю республику. Мы прекрасно понимаем, кто и зачем это делает, но не поддадимся на провокации и никогда не будем отвечать тем же", — заявил глава республики.