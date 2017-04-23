Порошенко призвал наказать виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что виновные в инциденте с автомобилем специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, в результате которого погиб сотрудник миссии, должны быть наказаны.

Ранее в МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще трое получили ранения в результате подрыва машины СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, в свою очередь Народная милиция ЛНР сообщала об одном пострадавшем и одном погибшем. В ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля в ЛНР ранены двое сотрудников СММ, один погиб.

"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны. Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он также выразил соболезнования семье погибшего сотрудника миссии и дал поручение украинским медикам при необходимости оказать необходимую помощь в лечении пострадавших.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", — сообщил Порошенко.