Порошенко призвал наказать виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что виновные в инциденте с автомобилем специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, в результате которого погиб сотрудник миссии, должны быть наказаны.
"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны. Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", — сообщил Порошенко.