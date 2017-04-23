СМИ: регионы, поддерживающие Ле Пен, активно голосуют на выборах во Франции

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Регионы Франции, в которых наибольшее число жителей высказывались в опросах в поддержку лидера "Нацфронта" Марин Лен Пен, голосуют в первом туре президентских выборов активнее, чем в 2012 году, свидетельствуют данные, обнародованные во французских СМИ.

Согласно опросам, которые проводились в преддверии выборов, наибольшее число респондентов, заявлявших о готовности проголосовать за Ле Пен, проживают на севере, северо-востоке и юге страны (в южных регионах Прованс-Альпы-Лазурный Берег и Окситания, в северном регионе О-де-Франс, на востоке, в Бургундии и Франш-Конте). Регионы запада и северо-запада, центра и юго-востока (Бретань, Нормандия, Земли Луары, Овернь-Рона-Альпы, Центр-Долина Луары) тяготели к кандидатуре экс-министра экономики Эммануэля Макрона. В парижском регионе Иль-де-Франс, согласно опросам, лидировал кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон.

Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции на 12.00 (13.00 мск) составляла 28,54%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

По данным на полдень, явка на участках составила 32,54% в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег (выше, чем в 2012 году), в Окситании — 32,49 % (на 4% выше, чем в среднем по стране), в Бургундии-Франш-Конте 30,47 % (28,5 % в 2012 году), на севере — 28,3% (+2%), за исключением департамента Па-де-Кале (23,35%, —2%).

В регионе Овернь-Рона-Альпы явка составила 28,54% (28,29 % в 2012-м), в Париже — 24,24% (21,69%). При этом снижение явки отмечено в двух департаментах столичного региона (23,93% в Сен-Сен-Дени и О-де-Сен). Полных данных по регионам, в которых больше всего по опросам высказывались на Макрона, пока нет.

В западном департаменте Сарта, политической вотчине Франсуа Фийона, явка оказалась ниже на 6%, чем в 2012 году (28,86%) по состоянию на 12.00.