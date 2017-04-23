СМИ: регионы, поддерживающие Ле Пен, активно голосуют на выборах во Франции

ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Регионы Франции, в которых наибольшее число жителей высказывались в опросах в поддержку лидера "Нацфронта" Марин Лен Пен, голосуют в первом туре президентских выборов активнее, чем в 2012 году, свидетельствуют данные, обнародованные во французских СМИ.
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции на 12.00 (13.00 мск) составляла 28,54%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.
В регионе Овернь-Рона-Альпы явка составила 28,54% (28,29 % в 2012-м), в Париже — 24,24% (21,69%). При этом снижение явки отмечено в двух департаментах столичного региона (23,93% в Сен-Сен-Дени и О-де-Сен). Полных данных по регионам, в которых больше всего по опросам высказывались на Макрона, пока нет.
В западном департаменте Сарта, политической вотчине Франсуа Фийона, явка оказалась ниже на 6%, чем в 2012 году (28,86%) по состоянию на 12.00.
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