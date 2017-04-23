В ОБСЕ уточнили данные о пострадавших при подрыве автомобиля в ЛНР

ВЕНА, 23 апр — РИА Новости. Два из шести членов патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в Луганской народной республике, еще один человек скончался.

Как следует из сообщения миссии в социальной сети Facebook, патруль состоял из шести членов на двух бронемашинах.

"(Патруль) был вовлечен в серьезный инцидент во время патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области, неподконтрольного правительству. В результате этого инцидента один патрульный скончался, а двое были доставлены в больницу для дальнейшего обследования", — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР подтвердили РИА Новости, что "пострадавшие представители ОБСЕ доставлены в больницу Луганска, им будет оказана вся необходимая помощь".

Ранее в МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще трое получили ранения в результате подрыва машины СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, в свою очередь Народная милиция ЛНР сообщала об одном пострадавшем и одном погибшем.