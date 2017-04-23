В США зевающая журналистка прервала прогноз погоды

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Изображением широко зевающего корреспондента прервало прогноз погоды на американском телеканале KSCH12.

Ролик выложила на странице в Facebook журналистка Диди Сан.

Из-за ошибки режиссера карта Соединенных Штатов в прогнозе погоды внезапно сменилась изображением Сан, которая устало зевала в ожидании эфира. Ведущий прогноза при этом не удержался от смеха.

"Кто-то по ошибке нажал на нужную кнопку в нужный момент, чтобы запечатлеть мой гигантский зевок!" – написала Сан в подписи к видео.