Лолита пожелала украинским властям получить запреты на въезд в США и ЕС

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой запретили въезд на родину, поздравила СБУ, "воюющее с женщинами, стариками и артистами," и пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу".

Ранее Милявская опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

"Меня отправили другим поездом, сейчас еду в Москву. Украина как была моей родиной, так и остается. Ни один чиновник, ни один запрет не может сделать так, чтобы я перестала любить свое маленькое теплое Мукачево, невероятно любимый мной Львов и Киев, с которыми много, что связано – одноклассники, друзья, коллеги по цеху, с которыми не прерываются отношения. Могилы бабушек, дедушек, братьев — все там. Моя мама, которой 73 года, живет на Украине и моя дочь с 1 по 11 класс учится в обычной украинской школе и в совершенстве владеет украинским языком", — рассказала РИА Новости Милявская.

Певица отметила, что любить людей и любить власть – это не одно и тоже.

"Люди — это одно, а власть — другое. Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась. Я искренне желаю, чтобы такой же запрет когда-нибудь получили нынешние власти в свою любимую Америку и любимую Европу, когда начнут их брать за карманы и смотреть, куда делись транши, как население довели до нищеты", — добавила певица.

По словам Милявской, система отправки в Россию неугодных лиц на Украине отлажена.

"Сегодня вместе со мной сняли еще 5 человек. Система отлажена. Стоит два поезда друг напротив друга – из Москвы и в Москву — это одесское формирование. Одесское формирование подбирает всех, кого сняли с поезда, все тактично, вещи переносят, соболезнование выражают, по крайней мере мне: "Мы ничего не можем сделать — это распоряжение СБУ. Замечательно, я поздравляю СБУ – "могущественную" организацию которая воюет с женщинами, стариками, артистами — не давая возможности встретиться с родственниками, что является законодательным нарушением европейских норм — сказать больше нечего", — добавила певица

Милявская отметила, что всегда "в отношении противостояния России и Украины употребляла слово "недоразумение".

"Это от слова "недоразум" – существенное психологическое нездоровье, в чем они и расписались", — резюмировала певица.