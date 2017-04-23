Лолита пожелала украинским властям получить запреты на въезд в США и ЕС

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой запретили въезд на родину, поздравила СБУ, "воюющее с женщинами, стариками и артистами," и пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу".
Ранее Милявская опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.
"Меня отправили другим поездом, сейчас еду в Москву. Украина как была моей родиной, так и остается. Ни один чиновник, ни один запрет не может сделать так, чтобы я перестала любить свое маленькое теплое Мукачево, невероятно любимый мной Львов и Киев, с которыми много, что связано – одноклассники, друзья, коллеги по цеху, с которыми не прерываются отношения. Могилы бабушек, дедушек, братьев — все там. Моя мама, которой 73 года, живет на Украине и моя дочь с 1 по 11 класс учится в обычной украинской школе и в совершенстве владеет украинским языком", — рассказала РИА Новости Милявская.
"Люди — это одно, а власть — другое. Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась. Я искренне желаю, чтобы такой же запрет когда-нибудь получили нынешние власти в свою любимую Америку и любимую Европу, когда начнут их брать за карманы и смотреть, куда делись транши, как население довели до нищеты", — добавила певица.
По словам Милявской, система отправки в Россию неугодных лиц на Украине отлажена.
Милявская отметила, что всегда "в отношении противостояния России и Украины употребляла слово "недоразумение".
"Это от слова "недоразум" – существенное психологическое нездоровье, в чем они и расписались", — резюмировала певица.