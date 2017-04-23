США
23.0423 апреля16:40МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Меланшон набирает наибольшее число голосов в трех заморских территориях
В мире

Лолита пожелала украинским властям получить запреты на въезд в США и ЕС

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Апрель 2017 (32)
15:2423.04.2017
(обновлено: 16:11 23.04.2017)
311983
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Лолита. Архивное фотоПевица Лолита. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой запретили въезд на родину, поздравила СБУ, "воюющее с женщинами, стариками и артистами," и пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу".

Ранее Милявская опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

"Меня отправили другим поездом, сейчас еду в Москву. Украина как была моей родиной, так и остается. Ни один чиновник, ни один запрет не может сделать так, чтобы я перестала любить свое маленькое теплое Мукачево, невероятно любимый мной Львов и Киев, с которыми много, что связано – одноклассники, друзья, коллеги по цеху, с которыми не прерываются отношения. Могилы бабушек, дедушек, братьев — все там. Моя мама, которой 73 года, живет на Украине и моя дочь с 1 по 11 класс учится в обычной украинской школе и в совершенстве владеет украинским языком", — рассказала РИА Новости Милявская.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Милонов считает запрет на въезд на Украину добрым знаком
Певица отметила, что любить людей и любить власть – это не одно и тоже.

"Люди — это одно, а власть — другое. Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась. Я искренне желаю, чтобы такой же запрет когда-нибудь получили нынешние власти в свою любимую Америку и любимую Европу, когда начнут их брать за карманы и смотреть, куда делись транши, как население довели до нищеты", — добавила певица.

По словам Милявской, система отправки в Россию неугодных лиц на Украине отлажена.

Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"Мелкая месть": на Украине разделились мнения о запрете на въезд Самойловой
"Сегодня вместе со мной сняли еще 5 человек. Система отлажена. Стоит два поезда друг напротив друга – из Москвы и в Москву — это одесское формирование. Одесское формирование подбирает всех, кого сняли с поезда, все тактично, вещи переносят, соболезнование выражают, по крайней мере мне: "Мы ничего не можем сделать — это распоряжение СБУ. Замечательно, я поздравляю СБУ – "могущественную" организацию которая воюет с женщинами, стариками, артистами — не давая возможности встретиться с родственниками, что является законодательным нарушением европейских норм — сказать больше нечего", — добавила певица

Милявская отметила, что всегда "в отношении противостояния России и Украины употребляла слово "недоразумение".

"Это от слова "недоразум" – существенное психологическое нездоровье, в чем они и расписались", — резюмировала певица.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Сергей
Ходили слухи, что вся украинская попса работающая в России, отчисляла "деньги на АТО", после прозрачных намеков украинских националистов о здоровье их родных и близких оставшихся на Украине. Включая и персонажа статьи. ОБС.
16:29
23.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Ватсон Го
Вот так Лолита) Приятного времяпровождения в расее) И хоть бы не пила недельку , если к больной дочке едешь. Может лицо и спухло бы немного.
16:09
23.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
Сергей
Ватсон Го, С грамотностью на Украине с каждым годом все хуже и хуже.
И это ХОРОШО!
16:31
23.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена