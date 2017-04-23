Климкин призвал тщательно расследовать подрыв машины ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости тщательного расследования инцидента с автомобилем специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, в результате которого погиб сотрудник миссии.

Ранее стало известно о гибели одного наблюдателя СММ ОБСЕ в результате подрыва машины миссии в Донбассе, трое получили ранения.

"Необходимо максимально тщательное расследование трагедии с автомобилем СММ ОБСЕ на оккупированной территории и обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом", — написал он в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

2/2Thorough investigtn of @osce_smm auto tragedy in occupied territory of Donbas. Safety&freedom of movement must B ensured accord.2 mandate — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 апреля 2017 г.

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Он также выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника миссии и пообещал, что раненым будет предоставлена необходимая помощь.