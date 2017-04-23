СМИ: дизельное топливо вылилось в океан у берегов Испании

МАДРИД, 23 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Дизельное топливо вылилось в океан после столкновения корабля с пристанью у одного из испанских островов, сообщает в воскресенье новостное издание El Mundo.
Позже власти острова сообщили, что опасность сохраняется только для острова, у которого произошла авария. Пятно начинается в километре от побережья, оно растянулось на 13,6 километра. В общей сложности, по мнению специалистов, в воду вытекли порядка 60 тонн дизельного топлива, половина из которого уже ликвидирована.
В пятницу, 21 апреля, когда судно выходило из порта острова Гран-Канария, на корабле внезапно отключилось электричество, что привело к невозможности включения двигателей. В связи с этим паром по течению отнесло к пристани. При столкновении на борту находились 140 человек. Некоторые из пассажиров получили легкие ранения.
В результате инцидента пристань и паром получили серьезные повреждения. Полиция и экстренные службы продолжают расследование инцидента.