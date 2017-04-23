СМИ: дизельное топливо вылилось в океан у берегов Испании

МАДРИД, 23 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Дизельное топливо вылилось в океан после столкновения корабля с пристанью у одного из испанских островов, сообщает в воскресенье новостное издание El Mundo.

После столкновения корабля с пристанью в воду стало вытекать топливо корабля. Несмотря на тот факт, что властями острова риск загрязнения оценивается как низкий, было принято решение закрыть близлежащие пляжи.

Позже власти острова сообщили, что опасность сохраняется только для острова, у которого произошла авария. Пятно начинается в километре от побережья, оно растянулось на 13,6 километра. В общей сложности, по мнению специалистов, в воду вытекли порядка 60 тонн дизельного топлива, половина из которого уже ликвидирована.

В пятницу, 21 апреля, когда судно выходило из порта острова Гран-Канария, на корабле внезапно отключилось электричество, что привело к невозможности включения двигателей. В связи с этим паром по течению отнесло к пристани. При столкновении на борту находились 140 человек. Некоторые из пассажиров получили легкие ранения.

В результате инцидента пристань и паром получили серьезные повреждения. Полиция и экстренные службы продолжают расследование инцидента.