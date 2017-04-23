В машине, из-за которой эвакуировали участок в Безансоне, нашли карабин

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. В автомобиле, из-за которого несколькими часами ранее был эвакуирован избирательный участок на президентских выборах во французском городе Безансон в департаменте Ду, был обнаружен карабин, передает портал France Info.
"Речь не идет о теракте, это простое правонарушение", — приводит портал слова представителя местных правоохранительных органов.
Избирательный участок был закрыт для посетителей после появления на парковке напротив входа в него числившегося в угоне автомобиля с работающим двигателем. На место происшествия прибыли саперы, однако угроза взрыва не подтвердилась.
#France Vote restarts at #Palente #Besançon after polling station evacuated due to suspect vehicle. Via @LesFaitsDiv pic.twitter.com/Ub3m8oPQAD— José Miguel Sardo (@jmsardo) 23 апреля 2017 г.
В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
В четверг на Елисейских полях в Париже произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ).
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