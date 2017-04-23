Ситуация в Париже в день выборов остается спокойной

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Тишина и спокойствие царят на улицах Парижа в день выборов, несмотря на опасения экспертов о возможности терактов и объявленные накануне планы о проведении манифестаций, передает корреспондент РИА Новости. Меры безопасности усилены только на площади Бастилии, где, как ожидается, вечером начнутся массовые протесты.

На Площади Республики, где вечером также ожидаются массовые протесты, в полдень тихо и спокойно. Молодые мамы гуляют с колясками, дети тренируются кататься на скейте, а туристы допивают в кафе свой утренний кофе с круассаном.

О том, что чуть позже тут могут появиться толпы недовольных граждан, говорят лишь закрытые деревянными или железными щитами витрины магазинов и банков, железные барьеры, собранные кучкой на одной из прилежащих улиц, а также небольшие бетонные блоки, заботливо сложенные на углу площади. Полицейских при этом нигде не видно, хотя на самой площади и соседних с ней улицах корреспондент РИА заметил несколько молодых людей в темных толстовках с капюшонами, которые напоминают одежду радикальных групп.

На площади Бастилии, наоборот, власти решили укрепить оборону. Площадь обнесена ленточными ограждениями, на каждом углу дежурит по несколько полицейских с автоматом и в бронежилете, припарковано пять минивэнов с сотрудниками полиции. Рядом с бульваром Будрон установлены мобильные генераторы, еще пара минивэнов с полицией припарковано чуть дальше по улице.

Корреспондента РИА Новости попросили стереть фото с полицейским на фоне одного из автомобилей "из соображений безопасности".

"Мы тут охраняем порядок. Будем находиться тут весь день", — сообщил один из полицейских.

Как ожидается, в 18.00 (19.00 мск) на Площади Бастилии состоится массовый митинг протеста против выборов "Ночь баррикад". Накануне аналогичные выступления на площади, куда в субботу пришло свыше двух тысяч человек, полиция разогнала при помощи слезоточивого газа.