Ахмадинежад не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты Ирана

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, не попавший в число кандидатов на выборах главы государства, заявил, что не намерен поддерживать никого из политиков, претендующих на этот пост, сообщает агентство Франс Пресс.

В четверг иранское МВД заявило, что окончательными кандидатами на пост президента Ирана стали шесть человек. В число кандидатов на выборах главы государства вошел, в частности, действующий президент Ирана Хасан Роухани. Ахмадинежад и его бывший заместитель Хамид Багхаи (Hamid Baghaie), также подавшие заявку на участие в выборах, не были допущены к президентской гонке.

"Мы прямо заявляем, что не поддержали и не будем поддерживать ни одного из кандидатов на предстоящих выборах", — цитирует агентство письмо, подписанное экс-президентом Ирана и его заместителем.

Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.