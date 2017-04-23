Народная милиция ЛНР: машина СММ ОБСЕ отклонилась от основного маршрута

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (177)

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Машина СММ ОБСЕ, которая подорвалась в Донбассе, отклонилась от основного маршрута, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Известно, указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ", — уточнили в пресс-службе.

В Народной милиции ЛНР выразили надежду, что представители СММ ОБСЕ, СЦКК и других международных организаций дадут реальную оценку происшествия.

Ранее народная милиция ЛНР сообщила о гибели одного сотрудника СММ ОБСЕ в результате подрыва машины, еще один человек пострадал. Действующий председатель ОБСЕ министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подтвердил факт гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации на Украине.

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