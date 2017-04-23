Электроснабжение в Южной Осетии полностью восстановлено

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Электроснабжение в Южной Осетии, нарушенное ранее из-за схода лавин и сильного ветра, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба "Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа".
В воскресенье утром отключились три воздушные линии 110 кВ, питающие потребителей Южной Осетии.
"В результате аварийно-восстановительных работ, выполняемых в сложных погодных условиях, специалистами филиала МРСК Северного Кавказа — "Севкавказэнерго" в 11.47 мск восстановлено электроснабжение потребителей Республики Южная Осетия в полном объеме", — говорится в сообщении.