Басурин: ВСУ выпустили свыше 110 снарядов по территории ДНР за сутки

Разрушенный частный дом на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

Разрушенный частный дом на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 110 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наибольшему обстрелу со стороны украинских силовиков подверглись районы Ясиноватой, Яковлевки, Крутой Балки и район аэропорта. По указанным районам… было выпущено 92 мины различного калибра, шесть танковых выстрелов и 586 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов… по району Докучаевска и Петровскому району Донецка было выпущено 15 мин калибром 82 и 120 мм", — сказал он.

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