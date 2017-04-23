Неизвестные напали на здание консульства Турции в Салониках, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Группа неизвестных в воскресенье утром напала на консульство Турции в греческом городе Салоники, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает газета Hurriyet.

Инцидент произошел около 05.30 утра (совпадает с мск). По данным турецкого агентства Doğan, неизвестные с закрытыми лицами кинули в сторону охранявших здание полицейских два коктейля Молотова, один из них загорелся.

В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было.

Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.