Неизвестные напали на здание консульства Турции в Салониках, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Группа неизвестных в воскресенье утром напала на консульство Турции в греческом городе Салоники, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает газета Hurriyet.
Инцидент произошел около 05.30 утра (совпадает с мск). По данным турецкого агентства Doğan, неизвестные с закрытыми лицами кинули в сторону охранявших здание полицейских два коктейля Молотова, один из них загорелся.
В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было.
Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.