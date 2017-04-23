Активисток Femen задержали рядом с участком, где голосовала Ле Пен

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Полуобнаженных активисток движения Femen задержали в воскресенье у избирательного участка в местечке Энен-Бомон на севере Франции, где в первом туре президентских выборов голосовала кандидат в президенты страны от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает портал France Info.
Ле Пен проголосовала в Энен-Бомоне ранее в воскресенье. Она была в хорошем настроении и позировала фотографам. Вечер первого дня выборов она проведет в своем штабе неподалеку от избирательного участка.
Hénin-Beaumont: les Femen perturbent le vote de Marine Le Pen https://t.co/h73mS7y8ZF via @f_desouche— Citoyens_Français (@citoyenneFrance) 23 апреля 2017 г.
В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
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