Пушков объяснил, почему шансы Ле Пен и Фийона растут

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сравнительно низкая явка на выборах президента Франции, зафиксированная на ее заморских территориях, может поднять шансы как лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, так и ее соперника, бывшего премьера страны Франсуа Фийона, полагает сенатор Алексей Пушков.

Утром в воскресенье во Франции открылись почти 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

Ключевыми кандидатами на выборах президента Франции, помимо Ле Пен, являются экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, экс-премьер Франсуа Фийон, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

"Сравнительно низкая явка, отмеченная в заморских департаментах, может сыграть в пользу как Ле Пен, так и Фийона: у них самый надежный электорат", — написал Пушков в своём блоге в Twitter.

Сравнительно низкая явка, отмеченная в заморских департаментах, может сыграть в пользу Ле Пен, как и Фийона: у них самый надежный электорат. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 апреля 2017 г.

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