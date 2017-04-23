Пушков объяснил, почему шансы Ле Пен и Фийона растут

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сравнительно низкая явка на выборах президента Франции, зафиксированная на ее заморских территориях, может поднять шансы как лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, так и ее соперника, бывшего премьера страны Франсуа Фийона, полагает сенатор Алексей Пушков.
Ключевыми кандидатами на выборах президента Франции, помимо Ле Пен, являются экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, экс-премьер Франсуа Фийон, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.
"Сравнительно низкая явка, отмеченная в заморских департаментах, может сыграть в пользу как Ле Пен, так и Фийона: у них самый надежный электорат", — написал Пушков в своём блоге в Twitter.
Сравнительно низкая явка, отмеченная в заморских департаментах, может сыграть в пользу Ле Пен, как и Фийона: у них самый надежный электорат.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 апреля 2017 г.
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