Фийон проголосовал на выборах

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал в воскресенье в первом туре президентских выборов на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Его супруга Пенелопа ранее отдельно голосовала на избирательном участке в департаменте Сарта.

Фийону, как и другим избирателям, пришлось постоять в очереди, чтобы получить бюллетени. Одет он был в строгий костюм.

Двое из трех основных конкурентов Фийона — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон — проголосовали раньше.

Как рассказала корреспонденту РИА Новости одна из женщин, пришедших голосовать на тот же участок, что и Фийон, она сделала свой выбор "ради детей". Голосовала француженка за Фийона.

"Я думаю, что он — лучший из всех кандидатов. И голосовала я за него ради того, чтобы у моих детей было лучшее будущее", — сказала собеседница агентства по имени Элоиз.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне. Из 11 кандидатов в президенты проголосовали уже девять, включая четырех ключевых.

Основными кандидатами на выборах президента Франции, помимо Фийона, являются лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.

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