В ЛНР заявили, что ВСУ разместила минометный расчет у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (172)

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила минометный расчет ВСУ в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наша разведка выявила в зоне ответственности 14 отдельной механизированной бригады ВСУ, в районе населенного пункта Станица Луганская, нахождение минометного расчета, предположительно, для совершения провокационных действий, и БМП в капонире для огневого прикрытия расчета", — заявил Марочко.

По его словам, зафиксировано прибытие двух танковых взводов (по 6 единиц — ред.) в населенный пункт Ольховая Станично-Луганского района.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР продолжает оставаться напряженной", — сказал он.