В ЛНР заявили, что ВСУ разместила минометный расчет у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила минометный расчет ВСУ в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, зафиксировано прибытие двух танковых взводов (по 6 единиц — ред.) в населенный пункт Ольховая Станично-Луганского района.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР продолжает оставаться напряженной", — сказал он.