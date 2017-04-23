Во Французской Полинезии утонули три дайвера, в том числе двое россиян

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Три дайвера, среди них два гражданина РФ, утонули в субботу в районе острова Ахе во Французской Полинезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на верховный комиссариат Франции во Французской Полинезии.

Инцидент произошел во время посещения подводной пещеры на глубине порядка 60 метров. Три тела были обнаружены в воскресенье, их пока не смогли поднять на поверхность.

"Один из дайверов мог начать паниковать, а другие захотели ему помочь, в этом случае очень быстро теряется воздух", — пояснил агентству инструктор по дайвингу, знавший погибших. Инструктор пожелал остаться неназванным.

Начато расследование причин инцидента.