МИД Австралии ответил на угрозы КНДР применить ядерное оружие

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава австралийского МИД Джули Бишоп отреагировала на угрозу Пхеньяна применить ядерное оружие против страны, пишет издание Sydney Morning Herald.

Ракеты КНДР "представляют угрозу соседям, а если не сдерживать Пхеньян, то и странам более широкого региона, включая Австралию", заявила Бишоп.

Ранее глава МИД уже говорила об опасности, которую представляет КНДР для других стран. В ответ Пхеньян пригрозил Австралии ядерным ударом, если та будет "слепо и рьяно" поддерживать действия США. В Северной Кореи убеждены, что Канберра и Вашингтон изолируют и подавляют ее.