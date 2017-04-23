В Австралии задержали мальчика, проехавшего за рулем 1300 км

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Полиция задержала на западе австралийского штата Новый Южный Уэльс двенадцатилетнего мальчика, который самостоятельно проехал на автомобиле около 1300 километров, пытаясь попасть на другой конец страны, сообщает газета Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел в субботу утром по местному времени, однако полиция сообщила о нем только в воскресенье. Как заявил официальный представитель полиции штата, мальчик направлялся из города Кендалл в Перт, который находится на противоположной стороне Австралии, и проехал уже около 1300 километров.

По его словам, полицейские обратили внимание на автомобиль из-за "тащившегося по земле" бампера. "Водителем, по результатам проверки, оказался 12-летний мальчик, направлявшийся из Кендалла в Перт", — сказал представитель полиции.

Полиция задержала мальчика и направила его в отделение. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

Boy 12 stopped at Broken Hill after 'driving solo across NSW' on way to Perth https://t.co/3SQ2uO9918 via @smh #police — R U Disaster Ready? (@first24hrs) 23 апреля 2017 г.

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