Плакатов Ле Пен не оказалось на участках за рубежом из-за их размера

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Плакатов кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не оказалось на избирательных участках за рубежом, поскольку их размер не соответствует разрешенному для агитации, передает в воскресенье портал France Info.

Граждане Франции, пришедшие на избирательные участки за пределами страны, не обнаружили среди плакатов кандидатов в президенты плаката Ле Пен.

По данным издания, причина отсутствия плаката лидера Нацфронта крылась в том, что его размеры не соответствовали разрешенным для размещения на избирательных участках.

"Консульство Франции в Нью-Йорке подтвердило эту информацию", — сообщает портал.

В воскресенье проходит первый тур выборов президента Франции. Избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.

Ключевыми кандидатами на выборах президента Франции, помимо Ле Пен, являются экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, экс-премьер Франсуа Фийон, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>