Германия заявила о решительном ответе на атаки талибов* в Афганистане

БЕРЛИН, 23 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении с решимостью реагировать на нападение талибов на базу в провинции Балх на севере Афганистана.
"Такими трусливыми поступками "Талибан"* никогда не достигнет своих целей. Последняя атака подкрепляет нашу решимость в том, чтобы и дальше помогать населению Афганистана в подготовке собственных сил безопасности и противодействии террору", — заявила она изданию Bild am Sonntag.
*Террористическая организация "Талибан" запрещена в России