Германия заявила о решительном ответе на атаки талибов* в Афганистане

БЕРЛИН, 23 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении с решимостью реагировать на нападение талибов на базу в провинции Балх на севере Афганистана.

Агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан". Ранее минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате нападения талибов на базу в провинции Балх на севере Афганистана составляет более 100 человек.

"Такими трусливыми поступками "Талибан"* никогда не достигнет своих целей. Последняя атака подкрепляет нашу решимость в том, чтобы и дальше помогать населению Афганистана в подготовке собственных сил безопасности и противодействии террору", — заявила она изданию Bild am Sonntag.

*Террористическая организация "Талибан" запрещена в России