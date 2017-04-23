Олланд проголосовал на выборах

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд проголосовал в воскресенье в первом туре выборов нового главы государства через два часа после открытия избирательных участков, приехав в город Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был в период с 2001-го по 2008-й год.
Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.
На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>