СМИ сообщили, что Ле Пен забыла отправить плакаты на несколько участков

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Плакатов кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не оказалось на зарубежных участках для голосования в первом туре выборов главы государства в Бостоне и Шанхае, передает портал France Info.

"Часовая очередь, чтобы проголосовать в бюро в Бостоне. И сюрприз на стенах: Нацфронт забыл прислать свои плакаты", — цитирует издание одного из очевидцев.

Судя по фотографиям, размещенным на портале, место для плакатов Ле Пен пустует на стене избирательного участка и в Шанхае.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен голосует во Франции

Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>