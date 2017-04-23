СМИ: КНДР готова потопить авианосец из США, чтобы показать военную мощь

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пхеньян готов потопить американский авианосец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь, передает агентство Рейтер со ссылкой на газету правящей Трудовой партии Кореи.

Ранее сообщалось, что морские силы самообороны Японии объявили в воскресенье о начале совместных учений с атомным авианосцем ВМС США "Карл Винсон" в Тихом океане.

"Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом", — цитирует агентство газету Трудовой партии Кореи "Нодон синмун". Автор статьи сравнил авианосец с "тучным животным" и заявил, что удар по нему будет "наглядным примером, чтобы показать мощь военных сил" КНДР.

После ракетного пуска Северной Кореи в начале месяца американские военные сообщили, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" направлена в сторону Корейского полуострова. Вице-президент США Майк Пенс в субботу заявил, что авианосная ударная группа войдет в Японское море через несколько дней. На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. Ранее Пентагон проинформировал, что авианосец направится в западную часть Тихого океана из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию.

Эксперты оценивают как высокую вероятность нового ракетного пуска или проведения ядерного испытания Северной Кореей к 25 апреля, когда будет отмечаться 85-й юбилей армии КНДР.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).