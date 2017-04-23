В ДНР заявили, что ВСУ 40 раз нарушили перемирие в течение суток

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушили режим прекращения огня в течение минувших суток, обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, повреждены более десяти домов, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 41 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БРТ, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Повреждения получили более десяти домов и построек в населенных пунктах Докучаевск и Горловка", — сообщил представитель ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.