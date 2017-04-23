В ДНР заявили, что ВСУ 40 раз нарушили перемирие в течение суток

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушили режим прекращения огня в течение минувших суток, обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, повреждены более десяти домов, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.