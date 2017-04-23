В ДНР сообщили о ранении жителя при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле поселка Зайцево, расположенного в пригороде подконтрольной ополченцам Горловки в самопровозглашенной ДНР, сообщил в воскресенье исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

"В результате обстрела с украинской стороны в Зайцево ранен мирный житель. На место выехали медики. Подробности уточняются", – сказал он Донецкому агентству новостей.

По словам Приходько, накануне днем в Зайцево после попадания зажигательного снаряда частично сгорела крыша жилого дома, также была уничтожена хозпостройка.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.