Министр юстиции Франции заявил об усилении мер безопасности из-за выборов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр юстиции Франции Жан-Жак Юрвоас заявил газете Journal du Dimanche о "максимальной мобилизации" для обеспечения безопасности в ходе первого тура президентских выборов в стране.

Как отмечает издание, Юрвоас заявил, что усилия по обеспечению безопасности во время президентских выборов координируются между различными министрами.

"Наша мобилизация — максимальна. Безопасность французов является коллективной задачей. Каждый вносит в это свой вклад, и мы формируем прочный и цельный пакет между министрами, выполняющими суверенные функции. Информация распределяется, и усилия координируются", — заявил Юрвоас.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>