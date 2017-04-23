Жители вьетнамской деревни отпустили захваченных в заложники полицейских

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жители вьетнамской деревни рядом со столицей страны, городом Ханой, отпустили полицейских и сотрудников службы безопасности, которых они удерживали в заложниках с прошлой недели, пишет газета New York Times.

Ранее сообщалось, что 15 апреля жители уезда Мидык взяли в заложники около 12 полицейских из-за земельного спора с местными властями. Местные жители заявили о незаконном захвате их земли военной телекоммуникационной компанией для продажи. По информации газеты, на прошлой неделе местные жители взяли в заложники в общей сложности 38 полицейских и сотрудников службы безопасности. Позднее 16 заложников были отпущены и еще трое сбежали.

Оставшихся 19 полицейских отпустили в субботу после встречи с местным высокопоставленным чиновником Нгуеном Дук Чунгом (Nguyen Duc Chung), сообщает газета со ссылкой на местные государственные СМИ.

По словам одного из селян Бута Тран Куонга (But Tran Cuong), чиновник пообещал, что представители властей расследуют спор и разрешат его в течение 45 дней.

"Мы счастливы, что наши голоса услышаны. Эти несколько дней были удручающими, но теперь проблема будет разрешена в позитивном ключе", — заявил он.

Как отмечает издание, эксперты и активисты утверждали, что жители деревни могут быть наказаны за взятие полицейских в заложники. Тем не менее, представитель властей заявил, что жители не будут привлекаться к судебной ответственности.