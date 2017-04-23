Армянские эксперты сообщат о версиях причин гибели российского военного

ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Армянские судмедэксперты назовут в воскресенье предварительную версию причин гибели военнослужащего российской военной базы, убитого в субботу в Гюмри, сообщила РИА Новости советник руководителя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

В субботу в Гюмри был убит российский военный контрактник Дмитрий Ялпаев. Как сообщал Южный военный округ Минобороны РФ, по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве, подозреваемый задержан. По факту происшествия в Следственном комитете Армении заведено уголовное дело, переданное главному управлению по расследованию особо важных дел.

"Сегодня будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела. Заключение мы в воскресенье не получим, но предварительную версию эксперты назовут", — сказала Трузян.

По ее словам, в рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа, проводятся активные следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Назначен ряд экспертиз, в то числе судебно-медицинская, судебно-трасологическая, судебно-биологическая.

Ранее СК Армении сообщил, что подозреваемый в убийстве военнослужащего мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем, был в марте признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии. Он был демобилизован приказом министра обороны после заключения судебно-психиатрической экспертизы.

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