СМИ: в КНДР задержали американца, который занимался гумпомощью

ТОКИО, 23 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Северокорейские власти арестовали гражданина США, занимавшегося организацией поставок гуманитарной помощи Северной Корее, сообщает со ссылкой на анонимные источники южнокорейское агентство Ренхап.

Называется только фамилия арестованного – Ким. Ранее он работал профессором в Яньбяньском университете, а затем стал заниматься организацией поставок помощи КНДР. Он находился в Северной Корее около месяца и был арестован в аэропорту на обратном пути на родину. Причины ареста пока остаются неизвестными.

Это уже третий американец, арестованный в КНДР. В марте суд приговорил американского студента Отто-Фредерика Уормбиера к 15 годам лишения свободы за "враждебные действия": он сорвал плакат пропагандистского содержания в гостинице. Сам молодой человек впоследствии назвал это "преступление" самой страшной ошибкой в своей жизни. Американский пастор корейского происхождения Ким Дон Чхоль также был арестован в Северной Корее в октябре прошлого года за то, что получил флешку с секретной информацией о ядерной программе КНДР. Его приговорили к пожизненному заключению.