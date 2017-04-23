Во Франции открылись участки для голосования на выборах президента

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Свыше 66,5 тысячи участков для голосования в первом туре выборов президента Франции открылись в 08.00 по местному времени (09.00 мск) во французской метрополии.

Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени (20.00 мск). Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков – 20.00 (21.00 мск).

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час — только в крупных городах они будут работать до восьми вечера. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить предварительную оценку итогов для средств массовой информации.

По заявлению властей, в обеспечении безопасности в день выборов будут задействованы порядка 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Впервые в истории Пятой республики накануне первого тура выборов сразу четыре кандидата сохранили реальные шансы на выход в "финал": лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, основатель движения "Вперед", представитель политического мейнстрима Эммануэль Макрон, лидер "Непокорившейся Франции", политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В президентской гонке участвуют еще семь кандидатов.

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