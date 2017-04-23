Во Франции прошел опрос о шансах Ле Пен и Фийона выйти во второй тур

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-премьер Франсуа Фийон выйдут во второй тур президентских выборов во Франции, следует из результатов социологического опроса, опубликованного бельгийским изданием Libre.Be в преддверии первого тура выборов.
Издание не называет названия организации, проводившей исследование.
"Мы можем показать вам последние результаты опроса, выполненного по запросу штаба одного из кандидатов в крупном институте опроса общественного мнения", — говорится в публикации.
Утром в воскресенье во Франции откроются около 67 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей.
Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.
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