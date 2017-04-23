Следствие уверено, что нашло наиболее вероятное местоположение MH370

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следователи, занимающиеся поиском пропавшего в 2014 году малазийского MH370, убеждены, что нашли "наиболее вероятное" местоположение лайнера, пишет газета Independent со ссылкой на исследование Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) Австралии.
В декабре 2016 года управление транспортной безопасности Австралии (ATSB) сообщило, что следователи посоветовали расширить зону поиска на 25 тысяч квадратных километров. Уточнялось, что эксперты заключили, что неисследованная зона между 33 и 36 градусами южной широты, площадью порядка 25 тысяч квадратных километров, с наибольшей вероятностью содержит обломки самолета.
Как отмечает издание, CSIRO пришло к выводу, что место крушения самолета находится в новой области поисков, составляющей 25 тысяч квадратных километров, и находится к северу от изначальной поисковой зоны площадью 120 тысяч квадратных километров.
"Это указывает на то, что наиболее вероятное местоположение MH370 находится в новой поисковой зоне", — приводит газета слова главы исследования Дэвида Гриффина. Он отметил, что знание того, как "элерон-закрылок и другие обнаруженные части MH370 реагировали на ветра и волны" имеет такое же значение, как знание течений Индийского океана.