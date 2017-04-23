В ЛНР заявили, что силовики трижды открывали огонь в течение суток

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По данным оборонного ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Желобок. Всего было выпущено около 100 снарядов с направлений подконтрольных ВСУ населенных пунктов Светлодарское, Луганское, Новотошковка.
"Пострадавших в результате обстрелов нет", — уточнил собеседник агентства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.