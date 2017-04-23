В Лондоне задержали мужчину, распылившего газ в клубе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Полиция Лондона задержала злоумышленника, распылившего ядовитое вещество в лондонском клубе, в результате чего 11 человек получили ожоги, сообщает в воскресенье Скотланд-Ярд.

"25-летний Артур Коллинз (Arthur Collins) был арестован в городе Рашден в графстве Нортгемптоншир вечером в субботу, 22 апреля", — говорится в заявлении Столичной полиции Лондона.

"Коллинз был арестован по подозрению в покушении на убийство. Он будет в установленном порядке взят под стражу в полицейском отделении в Лондоне", — также отмечается в сообщении.

Кроме того, ранее были арестованы еще три человека. Двое из них уже освобождены из-под стражи, еще одному были предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента 17 апреля были эвакуированы порядка 600 посетителей заведения. При этом, как сообщается, 200 из них сами покинули здание до прибытия экстренных служб. Как сообщали СМИ, в больнице были доставлены по меньшей мере девять человек. Еще двое, по данным полиции, сами обратились за медицинской помощью.