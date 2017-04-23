СМИ: КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом в том случае, если ее власти будут следовать политическому курсу США в отношении Пхеньяна, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя северокорейского МИД.
"Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании за США в изолировании и подавлении Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", — заявил представитель северокорейского МИД.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерные испытания и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одни ядерные испытания. Кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний.
Ситуация вокруг КНДР усугубилась и с подходом к Корейскому полуострову группы американских военных кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.