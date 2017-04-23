Япония начала совместные учения с американским авианосцем "Карл Винсон"

ТОКИО, 23 апр — РИА Новости. Морские силы самообороны Японии объявили в воскресенье о начале совместных учений с атомным авианосцем "Карл Винсон" в Тихом океане, сообщение об этом размещено на официальном сайте морских сил самообороны Японии.
После ракетного пуска Северной Кореи в начале месяца американские военные сообщили, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" направлена в сторону Корейского полуострова. Вице-президент США Майк Пенс в субботу заявил, что авианосная ударная группа войдет в Японское море через несколько дней. На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. Ранее Пентагон проинформировал, что авианосец направится в западную часть Тихого океана из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию.
Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).