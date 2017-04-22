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В мире

Судьба "Минска-2" изменится после выборов во Франции, считает Захарченко

Сюжет:
Выборы президента Франции (520)
23:2322.04.2017
01950
© РИА Новости . Сергей АверинПерейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фотоГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
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ДОНЕЦК 22 апр — РИА Новости. Судьба минских соглашений изменится в независимости от результатов выборов во Франции, говорится в сообщении пресс-службы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин принимает. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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"Судьба минских соглашений изменится при любом исходе выборов во Франции. Если президентом станет человек, свободный от русофобии и думающий, прежде всего, об интересах Франции, а не глобальных элит, то с большой долей вероятности положение Украины изменится", — приводит слова Захарченко его пресс-служба

Также Захарченко предположил, что новый лидер Франции может потребовать от Киева выполнения взятых обязательств в рамках минских соглашений. Это выведет процесс из тупика.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

"От Киева могут потребовать исполнить те обязательства, которые он взял на себя, подписав минские соглашения. И тогда минские соглашения могут выйти из тупика, в который при пособничестве (президента Франции Франсуа) Олланда и (канцлера Германии Ангелы) Меркель его загнала украинская сторона", — сказал глава ДНР.

Плакаты с изображениями кандидатов в президенты Франции Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Кроме того Захарченко отметил, что изменения минский процесс ждут в независимости от политического курса нового руководителя Франции.

"Но даже если во Франции победит ставленник этих самых глобальных элит, то все равно минский процесс не останется без изменений. Ведь новый президент будет свободен от тех личных обязательств, которыми связан Олланд еще со времен государственного переворота на Украине, в котором Франция тоже принимала участие. Так что при любом исходе судьба минских соглашений изменится, и минский процесс получит новое развитие", — считает глава ДНР.

Рейтинг кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг кандидатов в президенты Франции

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