В Гюмри не подтвердили данные о нарушениях психики у убийцы военного из РФ

ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Прокурор Ширакской области Армении Карен Габриелян заявил, что не подтверждает информацию о нарушениях психики у подозреваемого в убийстве российского военного.

Вечером в субботу СК Армении сообщил, что мужчина, подозреваемый в убийстве российского военного в армянском Гюмри, имеет проблемы с психическим здоровьем и был в марте признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии.

"Сказать что-либо о психическом состоянии подозреваемого в убийстве российского военного на данный момент нельзя", — сказал радиостанции Sputnik Армения прокурор Ширакской области. По его словам, таких сведений нет.

"Все эти сообщения подлежат тщательной проверке. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с тем, чтобы установить все обстоятельства, в том числе относительно его освобождения от воинской службы", — сказал прокурор, отвечая на вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве. Габриелян добавил, что дополнительные данные не могут быть обнародованы в интересах следствия.

"Я вам сообщил все, что удалось установить в ходе предварительного следствия и не может навредить дальнейшему ходу расследования", — подчеркнул прокурор.

В субботу в Гюмри был убит российский военный-контрактник Дмитрий Ялпаев. Как сообщал Южный военный округ Минобороны РФ, по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве. По факту происшествия заведено уголовное дело, командование штаба военного округа проводит расследование вместе с местными правоохранителями.