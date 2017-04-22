Министры обороны США и Катара обсудили совместную борьбу против ИГ*

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел в Дохе переговоры с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамад аль Тани, а также министром обороны страны Хамидом бен Мухаммадом аль Аттыйя, говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

Глава Пентагона подчеркнул "важность углубления стратегического партнерства США и Катара" и обсудил с партнерами вопросы безопасности, "которые включают в себя борьбу с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ — ред.).

"Мэттис подтвердил значимость поддержки Катара (международной) коалиции по борьбе с ИГ, а также роль страны в поддержании региональной стабильности и безопасности", — отмечается в сообщении.

*Террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России.