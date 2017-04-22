В Гюмри задержали подозреваемого в убийстве российского военнослужащего

ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в армянском городе Гюмри задержан, сообщили в субботу в пресс-службе генеральной прокуратуры.

"У магазина "Арго" на Бульварной улице в Гюмри 22 апреля было обнаружено тело военнослужащего 102-й российской военной базы 1996 года рождения с ранением в области шеи, нанесенным острым колюще-режущим предметом. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении убийства задержан один человек", — говорится в сообщении.

Ведется следствие для установления обстоятельств происшествия.